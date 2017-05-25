Легкоатлетка Конева возобновила тренировки через месяц после рождения ребенка

МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Победительница зимнего чемпионата мира 2014 года в тройном прыжке Екатерина Конева спустя месяц после рождения ребенка приступила к восстановительным тренировкам. Об этом сообщил ТАСС старший тренер сборной России в группе прыжков Антон Назаров.

Конева 17 апреля в перинатальном центре при городской больнице в Сочи родила девочку.

"Роды прошли хорошо, - рассказал Назаров. - Врачи уже разрешили Екатерине делать легкие восстановительные тренировки, она приезжает к нам на стадион в Сочи. Мы ждем ее возвращения на соревнования уже ближайшей зимой".

Как заметил в беседе с корреспондентом ТАСС известный тренер Евгений Загорулько, Конева установила своеобразный рекорд по скорости возвращения в спорт после родов среди легкоатлеток. "Аня Чичерова в свое время приступила к тренировкам через три месяца после рождения дочери. Казалось, что это слишком рано. Но Катя ее "достижение" превзошла, начав тренироваться через месяц после возвращения из роддома", - отметил собеседник ТАСС.

28-летняя Конева является также победительницей зимнего чемпионата Европы - 2015 в Праге. В ее активе есть также серебряные медали летнего чемпионата мира 2013 года в Москве и ЧЕ-2014 в Цюрихе.