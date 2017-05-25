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Командный чемпионат РФ станет первым стартом для легкоатлета Грипича после тяжелой травмы

Спорт
25 мая, 12:19 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Грипич, специализирующийся в прыжках с шестом, пропустил больше года из-за разрыва ахиллова сухожилия

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МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Командный чемпионат России, который пройдет в Сочи с 25 по 26 мая, станет для серебряного призера зимнего чемпионата Европы 2015 года в прыжках с шестом Александра Грипича первым стартом после длительного перерыва, связанного с серьезной травмой ноги. Об этом сообщил ТАСС старший тренер сборной России в группе прыжков Антон Назаров.

Легкоатлет получил разрыв ахиллова сухожилия 24 февраля 2016 года во время зимнего чемпионата России в Москве. Спустя пять дней он был прооперирован в одной из клиник Хельсинки.

"Командный чемпионат России станет для Грипича первым стартом после длительного перерыва, - отметил Назаров. - В январе он приступил к тренировкам и сейчас практически восстановился. Не каждый способен вернуться в спорт после такой тяжелейшей травмы, но Александру это удалось. Мы не ждем сейчас от него высоких результатов, но в дальнейшем он, думаю, может вернуться на свой прежний высокий уровень".

30-летний Грипич является четырехкратным победителем командных чемпионатов Европы. На зимнем ЧЕ-2015 в Праге спортсмен завоевал серебро, установив личный рекорд - 5 метров 85 см.

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