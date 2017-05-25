Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.05:
$ 56.07
€ 63.01
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Прыгунья с шестом Муллина 1 июня примет участие в турнире во французском Монтре

Спорт
25 мая, 12:50 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Спортсменка в этом летнем сезоне первой из россиян выиграла международный старт

Поделиться
Материал из 1 страницы
Ольга Муллина

Ольга Муллина

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Турнир во французском Монтре, который пройдет 1 июня, станет ближайшим стартом для прыгуньи с шестом Ольги Муллиной, получившей от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) разрешение выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом сообщил ТАСС менеджер спортсменки Сергей Ночевный.

Смотрите также
Ольга Муллина

Легкоатлетка Муллина первой из россиян выиграла турнир после допуска к соревнованиям

Муллина в этом летнем сезоне первой из россиян выиграла международный старт. Спортсменка 13 мая заняла первое место на турнире в южнокорейском Пусане с результатом 4 метра 50 сантиметров.

"У Ольги достаточно плотный график выступлений на начало лета, поэтому командным чемпионатом России в этом году было принято решение пожертвовать, - заметил Ночевный. - Ближайший старт у нее будет 1 июня во французском Монтре, затем 11 июня она выступит в голландском Хенгело, 13-го - в Турку и 28-го - в чешской Остраве на "Золотой шиповке".

Международная ассоциация легкоатлетических федерации приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили более десяти отечественных легкоатлетов, среди которых и лидеры сборной России: Мария Ласицкене (Кучина), Сергей Шубенков, Дарья Клишина и Анжелика Сидорова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
4
Федеральный центр "Крымский": вторая жизнь олимпийской базы
9
"Манчестер Юнайтед" выиграл футбольную Лигу Европы
Хоккеист сборной России Владислав Гавриков
7
С утра пораньше: сборная России по хоккею прилетела в Москву с бронзой ЧМ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ФСБ задержала в Москве четырех членов ИГ, готовивших теракт на транспорте
2
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
3
Путин посетит московский Сретенский монастырь
4
Росгвардия заинтересовалась разработками техники для защиты Керченского моста в Крыму
5
Путин призвал помнить уроки истории и не допускать новых расколов в обществе
6
ЦБ предложил снизить цену ОСАГО для опытных водителей и увеличить для молодых
7
ОПЕК обсудит в ноябре дальнейшее продление сокращения добычи нефти
Темы дня
Загрузка...
Реклама