Прыгунья с шестом Муллина 1 июня примет участие в турнире во французском Монтре

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МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Турнир во французском Монтре, который пройдет 1 июня, станет ближайшим стартом для прыгуньи с шестом Ольги Муллиной, получившей от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) разрешение выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом сообщил ТАСС менеджер спортсменки Сергей Ночевный.
Муллина в этом летнем сезоне первой из россиян выиграла международный старт. Спортсменка 13 мая заняла первое место на турнире в южнокорейском Пусане с результатом 4 метра 50 сантиметров.
"У Ольги достаточно плотный график выступлений на начало лета, поэтому командным чемпионатом России в этом году было принято решение пожертвовать, - заметил Ночевный. - Ближайший старт у нее будет 1 июня во французском Монтре, затем 11 июня она выступит в голландском Хенгело, 13-го - в Турку и 28-го - в чешской Остраве на "Золотой шиповке".
Международная ассоциация легкоатлетических федерации приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили более десяти отечественных легкоатлетов, среди которых и лидеры сборной России: Мария Ласицкене (Кучина), Сергей Шубенков, Дарья Клишина и Анжелика Сидорова.