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КДК РФС предлагает наказывать за массовое использование пиротехники закрытием секторов

Спорт
25 мая, 12:59 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

В среду КДК РФС оштрафовал "Спартак" на 1,6 млн рублей за поведение болельщиков на гостевых матчах с пермским "Амкаром" и тульским "Арсеналом"

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Болельщики "Спартака"

Болельщики "Спартака"

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Контрольно- дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) предлагает наказывать клубы за массовое использование болельщиками пиротехники санкциями в виде закрытия секторов, трибун и проведения матчей без зрителей. Об этом ТАСС сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

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Болельщики "Спартака"
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Болельщики "Спартака" прорвались на поле после выездного матча с "Арсеналом"

"В любом случае решение будет принимать исполком, но мы уже обсудили с клубами и лигами на заседании юридического комитета (РФС) вопрос об увеличении штрафов за использование и бросание пиротехники. Я надеюсь, что исполком в межсезонье примет такое решение. Свое заключение по этому вопросу должен дать комитет по безопасности. Речь идет об увеличении штрафов за использование и бросание пиротехники на 25 процентов для каждого соревнования", - сказал Григорьянц.

"Также мы предлагаем внести такой пункт, как массовое использование пиротехники. Мы должны определить количество пиротехники, которое будет подпадать под "массовое использование пиротехники". Пока цифра обсуждается. Мы предлагаем, чтобы за массовое использование пиротехники были санкции в виде закрытия секторов, закрытия трибун, проведения матчей без зрителей - в зависимости от степени нарушения", - отметил председатель КДК РФС.

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В среду КДК РФС оштрафовал "Спартак" на 1,6 млн рублей за поведение болельщиков на гостевых матчах с пермским "Амкаром" и тульским "Арсеналом". Мера в виде закрытия гостевых секторов на последующих выездных матчах клуба не была применена, поскольку ранее была исключена из регламента.

"Два года назад по инициативе премьер-лиги на исполкоме обсуждался вопрос о том, чтобы из регламента ушла норма о закрытии гостевых секторов. Причина была в том, что сложно было понять, как размещать большое количество болельщиков команды гостей, если гостевые секторы закрыты. Сталкивались с этой проблемой, например, в Екатеринбурге, когда туда приезжал "Спартак". Мое мнение такое, что к этому вопросу, может быть, нужно будет вернуться после того, что случилось в Перми и Туле", - рассказал Григорьянц.

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