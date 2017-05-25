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КДК РФС не выявил ни одного случая расизма в сезоне-2016/17

Спорт
25 мая, 13:08 дата обновления: 25 мая, 13:28 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

Глава КДК РФС Артур Григорьянц выразил надежду, что случаев использования пиротехники на стадионах в следующих сезонах будет меньше

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© EPA/ROLAND HOLSCHNEIDER

МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Случаев расизма в российских футбольных лигах в сезоне-2016/17 не зафиксировано, что свидетельствует об улучшении культуры боления в России. Об этом ТАСС сообщил председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

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Чемпионат Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), на который традиционно приходится большая часть нарушений со стороны болельщиков, завершился 21 мая. Общая сумма штрафов клубов РФПЛ за сезон-2016/17 составила около 18,5 млн рублей, это примерно на 2,5 млн меньше, чем по итогам сезона-2015/16.

"В этом году в матчах ни одной лиги чемпионата России не было зафиксировано проявлений расизма - ни в РФПЛ, ни в ФНЛ, ни в ПФЛ. Это говорит о том, что в России улучшилась культура боления. Налицо положительная тенденция, которая не удивляет, но, безусловно, радует. Наш футбол прогрессирует, прогрессируют болельщики, что особенно важно в преддверии Кубка конфедераций и чемпионата мира", - сказал Григорьянц.

"Если три-четыре года назад штрафов было по 60 миллионов рублей за сезон, то теперь гораздо меньше. Зрители стали лучше вести себя на стадионах. Да, еще остаются такие нарушения, как использование пиротехники, скандирование ненормативной лексики. Но при этом клубы, которые в прошлом сезоне часто наказывались за пиротехнику, в этом году за это уже практически не штрафовались", - подчеркнул председатель КДК РФС.

На вопрос, на что уходят штрафы, заплаченные клубами, Григорьянц ответил: "Штрафы, поступающие в РФС, в соответствии с регламентом направляются исключительно на мероприятия, имеющие целью развитие детско-юношеского футбола и/или организацию специальной подготовки контролеров-распорядителей и/или организацию мероприятий по работе с болельщиками. Два последних направления были добавлены в регламент в прошлом году".

"Хотелось бы, чтобы было меньше пиротехники"

Григорьянц выразил надежду, что случаев использования пиротехники на стадионах в следующих сезонах будет меньше. "Хотелось бы, чтобы было намного меньше пиротехники на матчах. Ее пронос на стадионы, использование, бросание разочаровывают. Это опасные действия, ведь пиротехника так или иначе - это возгорания, задымления. Это не нравится и правоохранительным органам, которые ставят вопрос о повышении ответственности за использование пиротехники, что касалось бы и клубов, и болельщиков", - сказал собеседник ТАСС.

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"Но клубы ведут работу. Клубы, особенно в ФНЛ, на выходе со стадиона задерживают болельщиков, которые используют пиротехнику, и возбуждают в их отношении административные дела. К таким клубам мы применяем штрафы на 50 процентов меньше, предусмотренных дисциплинарным регламентом", - отметил председатель КДК РФС.

Чемпионом России сезона-2016/17 стал "Спартак". Помимо чемпионата РФПЛ, завершилось первенство Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Во втором дивизионе - в чемпионате Профессиональной футбольной лиги (ФНЛ) - последние матчи пройдут 4 июня. 25 и 28 мая состоятся стыковые матчи за право участия в РФПЛ, в которых тульский "Арсенал" сыграет с красноярским "Енисеем", а "Оренбург" - со "СКА- Хабаровском".

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