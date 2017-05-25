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Лукашенко отметил заслуги Латвии в победе заявки на проведение ЧМ по хоккею 2021 года

Спорт
25 мая, 13:12 UTC+3 МИНСК МИНСК 25, мая. /ТАСС

Президент Белоруссии раскритиковал попытки персонифицировать победу белорусско-латвийской заявки

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МИНСК, 25 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам развития хоккея в республике отметил заслуги Латвии в победе совместной заявки на проведение чемпионата мира 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба президента.

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Александр Лукашенко

Лукашенко раскритиковал игру белорусской сборной по хоккею на чемпионате мира

На прошлой неделе на конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF) в Кельне было принято решение, что мировое первенство 2021 года пройдет в Латвии и Белоруссии. За совместную заявку было отдано 55 голосов, за заявку Финляндии, которая также претендовала на проведение турнира, - 52.

"Это они (латвийская сторона) предложили мне напрямую вступить в борьбу за этот чемпионат мира, - сказал Лукашенко. - И тогда я, встречаясь с Рене Фазелем (президентом IIHF), ему об этом сказал. Он сказал: "Это - идея, вы можете с финнами побороться".

Лукашенко раскритиковал попытки персонифицировать победу белорусско-латвийской заявки. "Сегодня мы говорим о великом достижении - получили чемпионат мира по хоккею 2021 года. И пытаемся персонифицировать. Еще раз подчеркиваю: никто персонально этот чемпионат мира в страну не привез; белорусский народ и Минск привезли этот чемпионат мира сюда", - подчеркнул президент.

По его словам, если бы при проведении в Минске чемпионата мира в 2014 году не удалось продемонстрировать способность принимать подобные масштабные спортивные состязания лучше любой другой страны, то нынешняя заявка не была бы поддержана.

Чемпионат мира 2014 года в Минске является вторым по посещаемости в истории. Тогда за матчами турнира с трибун наблюдали 640 044 болельщика. Рекордным по этому показателю является мировое первенство 2015 года в чешских Праге и Остраве (741 690).

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