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Китайские клубы будут выплачивать налог за покупку иностранных футболистов

Спорт
25 мая, 13:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

Нововведение вступит в силу уже со следующего трансферного окна, которое откроется 19 июня

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Убыточные китайские футбольные клубы за покупку иностранных игроков должны будут выплачивать налог равный сумме трансфера. Об этом сообщает пресс-служба Китайской футбольной ассоциации (CFA).

Нововведение вступит в силу уже со следующего трансферного окна, которое откроется 19 июня. Это правило коснется только убыточных клубов. На данный момент все клубы китайской суперлиги являются убыточными.

"В интересах здорового и стабильного развития профессиональных футбольных клубов и ограничения иррациональных расходов на игроков, клубы, которые являются убыточными, должны будут выплатить сумму, равную трансферу игрока, в Фонд развития футбола Китая. Эти деньги будут использованы для развития молодых игроков и для продвижения футбола в Китае", - сказано в заявлении CFA.

Также со следующего сезона китайские клубы должны будут выпускать на поле равное количество иностранных футболистов и местных игроков младше 23 лет. С начала текущего сезона в чемпионате страны действовало правило, согласно которому в стартовом составе команды должен был выходить хотя бы один футболист младше 23 лет. Главный тренер "Шанхай СИПГ" Андре Виллаш-Боаш обходил это ограничение, заменяя молодого игрока в самом начале игры.

Последние годы китайские клубы были очень активны на трансферном рынке. Летом 2016 года бразильский нападающий российского "Зенита" Халк перешел в "Шанхай СИПГ" за €55,8 млн. В январе 2017 года бразильский полузащитник "Челси" Оскар за €60 млн был куплен тем же "Шанхай СИПГ". "Шанхай Шеньхуа" подписал контракт с аргентинским нападающим Карлосом Тевесом, по которому футболист получает €37,5 млн в год, являясь самым высокооплачиваемым игроком в мире.

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