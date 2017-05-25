"СКА-Хабаровск" и "Оренбург" сыграли вничью в первом матче за право играть в РФПЛ

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. "СКА-Хабаровск" на своем поле сыграл вничью с "Оренбургом" со счетом 0:0 в первом стыковом матче за право выступать в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) в сезоне-2017/18.

Ответный матч будет сыгран в Оренбурге 28 мая. Начало встречи - 15:00 мск.

"Оренбург" завершил чемпионат РФПЛ на 13-м месте, "СКА- Хабаровск" стал четвертым по итогам первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Хабаровский клуб никогда не выступал в высшем дивизионе российского футбола. В 2013 году команда также играла переходные матчи за право выйти в РФПЛ, но уступила "Ростову" (0:2, 0:1).