Сильнов считает, что IAAF не совершает конкретных действий по восстановлению ВФЛА

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МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не предпринимает конкретных действий для скорейшего восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Такое мнение журналистам высказал вице- президент ВФЛА Андрей Сильнов.
"Конкретных действий со стороны IAAF мы не видим, - сказал он. - Какие бы критерии не выполняла ВФЛА, в конце ноября будет еще один совет международной федерации. Думаю, там будут приняты какие-то решения".
"Даже 11 допущенных наших спортсменов нарасхват, у Маши Кучиной, Сергея Шубенкова все расписано, - добавил Сильнов. - И ладно, что под нейтральным флагом, важно выступать и тренироваться. Когда ты варишься в этой каше, легче выступать. Надеюсь, что в ноябре российских легкоатлетов допустят к выступлению под российским флагом, ВФЛА делает для этого все".
Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года. IAAF приняла решение на это время разрешить российским атлетам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск получили уже свыше десяти отечественных легкоатлетов.