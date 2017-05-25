Совет директоров ФК "Локомотив" подведет спортивные итоги сезона-2016/17 в начале июня

МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Совет директоров московского футбольного клуба "Локомотив" подведет спортивные итоги сезона-2016/17 в начале июня. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков.

"Рассмотрение спортивных итогов сезона будет на заседании совета директоров в начале июня. Будут рассмотрены вопросы, в том числе, связанные с академией, молодежной командой и так далее", - сказал Мещеряков.

На вопрос, будет ли обсуждаться работа тренерского штаба основной команды "Локомотива", собеседник ТАСС ответил: "Будут рассмотрены итоги работы спортивной части. Мы будем говорить о разных вещах".

По словам Мещерякова, бюджет клуба уже утвержден. "У нас он утверждается не на сезон, а на год, поэтому он уже утвержден", - отметил председатель совета директоров "Локомотива".

"Локомотив" в сезоне-2016/17 выиграл Кубок России, а в чемпионате страны занял восьмое место. Главным тренером команды является 70-летний Юрий Семин. В молодежном первенстве России юные игроки "Локомотива" стали пятыми.