Тренер: легкоатлет Шубенков получил американскую визу, но на турнир в Юджин не успеет

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МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков получил визу США, но тем не менее не сможет выступить на этапе "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине. Об этом ТАСС сообщил личный тренер спортсмена Сергей Клевцов.
Ранее спортсмен сообщил ТАСС, что его виза не была оформлена из-за дополнительных проверок поданных документов.
"Мне только что позвонил Сергей и сказал, что ему сегодня дали американскую визу. Но, к сожалению, мы уже никак на турнир в Юджин не успеем. Теперь встретимся с ним в воскресенье в Новогорске и продолжим подготовку", - сказал тренер.
Этап в Юджине пройдет 27 мая.
В начале апреля Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) разрешила Шубенкову выступать на международных соревнованиях в качестве нейтрального атлета до восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). 13 мая спортсмен на своем первом турнире после отстранения ВФЛА - этапе "Бриллиантовой лиги" в Шанхае - занял пятое место.
На данный момент известно, что Шубенков планирует выступить на этапах "Бриллиантовой лиги" в Риме (8 июня) и Париже (1 июля), а также на этапе Гран-при IAAF "Золотая шиповка", который пройдет 27-28 июня в Остраве (Чехия).