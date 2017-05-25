Роналду вошел в предварительный состав сборной Португалии на Кубок конфедераций

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной Португалии по футболу определился с предварительным составом команды для подготовки к Кубку конфедераций, который пройдет в России. Об этом сообщается на официальном сайте Футбольной федерации Португалии.

В состав включен форвард испанского "Реала" Криштиану Роналду, который является капитаном команды и самым титулованным игроком в ее составе. 32-летний футболист является трехкратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, четырехкратным обладателем "Золотого мяча", а также чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира, обладателем Суперкубка УЕФА.

Полностью состав, в который вошли 24 человека, выглядит следующим образом:

вратари - Бету, Руй Патрисиу (оба - "Спортинг"), Жозе Са ("Порту");

защитники - Бруну Алвеш ("Кальяри", Италия), Седрик ("Саутгемптон", Англия), Элизеу, Нельсон Семедо (оба - "Бенфика"), Жозе Фонте ("Вест Хэм", Англия), Луиш Нету ("Зенит", Россия), Пепе ("Реал", Испания), Рафаэл Геррейро ("Боруссия" (Дортмунд), Германия);

полузащитники - Адриен Силва ("Спортинг"), Андре Гомеш ("Барселона", Испания), Данило Перейра ("Порту"), Жоао Мариу ("Интер", Италия), Жоао Моутинью ("Монако"), Пицци ("Бенфика"), Уильям Карвалью ("Спортинг");

нападающие - Андре Силва ("Порту"), Бернардо Силва ("Монако"), Криштиану Роналду ("Реал", Испания), Желсон Мартинш ("Спортинг"), Нани ("Валенсия", Испания), Рикарду Куарежма ("Бешикташ", Турция).

В окончательную заявку каждой сборной войдут 23 футболиста.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная Португалии сыграет в группе A вместе с командами России, Мексики и Новой Зеландии.