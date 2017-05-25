Роналду вошел в предварительный состав сборной Португалии на Кубок конфедераций

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной Португалии по футболу определился с предварительным составом команды для подготовки к Кубку конфедераций, который пройдет в России. Об этом сообщается на официальном сайте Футбольной федерации Португалии.
В состав включен форвард испанского "Реала" Криштиану Роналду, который является капитаном команды и самым титулованным игроком в ее составе. 32-летний футболист является трехкратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, четырехкратным обладателем "Золотого мяча", а также чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира, обладателем Суперкубка УЕФА.
В окончательную заявку каждой сборной войдут 23 футболиста.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная Португалии сыграет в группе A вместе с командами России, Мексики и Новой Зеландии.