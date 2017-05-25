IAAF может рассмотреть оставшуюся половину заявок российских атлетов за две недели

МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Оставшиеся 50 процентов индивидуальных заявок российских легкоатлетов на участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе могут быть рассмотрены Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) в течение двух недель. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Андрей Сильнов.

Ранее IAAF сообщила, что организация собирается рассмотреть оставшиеся заявки на этой неделе.

"Когда мы задаем вопросы, ответы поступают с задержкой. Мы не знаем, с чем это связано, - сказал Сильнов. - Вопросы мы задаем постоянно. Я думаю, что эти заявки будут рассмотрены в течение двух недель".

IAAF в начале апреля приняла решение на время лишения членства ВФЛА в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили более десяти отечественных легкоатлетов.