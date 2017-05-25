IAAF может рассмотреть оставшуюся половину заявок российских атлетов за две недели

Росгвардия будет помогать отражать агрессию и охранять границы РоссииПолитика 25 мая, 15:46
СМИ: королева Елизавета II навестила детей, пострадавших в результате терактаОбщество 25 мая, 15:45
Легкоатлетка Сидорова считает, что сможет конкурировать с соперницами на турнире в РимеСпорт 25 мая, 15:45
Задержан находившийся в розыске фигурант дела о драке на Хованском кладбище МосквыПроисшествия 25 мая, 15:39
Аэропорт Крыма планирует в 2017 г. сохранить пассажиропоток на прошлогоднем уровнеТранспорт 25 мая, 15:36
Жители Новосибирска смогут предложить креативные идеи развития города к его юбилеюСибирь 25 мая, 15:34
Мосводосток устранил 15 подтоплений на столичных улицахМосква 25 мая, 15:28
Гатилов подтвердил, что представит Небензю на пост постпреда РФ в ООНПолитика 25 мая, 15:16
Тотти подтвердил, что сыграет в воскресенье свой последний матч за "Рому"Спорт 25 мая, 15:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Оставшиеся 50 процентов индивидуальных заявок российских легкоатлетов на участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе могут быть рассмотрены Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) в течение двух недель. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Андрей Сильнов.
Ранее IAAF сообщила, что организация собирается рассмотреть оставшиеся заявки на этой неделе.
"Когда мы задаем вопросы, ответы поступают с задержкой. Мы не знаем, с чем это связано, - сказал Сильнов. - Вопросы мы задаем постоянно. Я думаю, что эти заявки будут рассмотрены в течение двух недель".
IAAF в начале апреля приняла решение на время лишения членства ВФЛА в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили более десяти отечественных легкоатлетов.