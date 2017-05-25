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Манчестерский забег 28 мая пройдет при усиленных мерах безопасности

Спорт
25 мая, 14:58 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 25, мая. /ТАСС

В прошлом году в этом популярном соревновании, носящем золотой статус Международной федерации легкоатлетических ассоциаций, приняли участие более 35 тыс. человек

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ЛОНДОН, 25 мая. /ТАСС/. Великий манчестерский забег на 10 км (The Great Manchester Run) состоится, как и было запланировано, в воскресенье, 28 мая при усиленных мерах безопасности. Об этом сообщили организаторы состязаний, которые тесно сотрудничают в их проведении с полицией Большого Манчестера и городскими властями.

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В прошлом году в этом популярном соревновании, носящем золотой статус Международной федерации легкоатлетических ассоциаций, приняли участие более 35 тыс. человек. В этом году в городе также состоится полумарафон.

По словам представителя администрации Манчестера Лютфура Рахмана, город "надеется успешно провести эти великолепные состязания". "Тысячи манкунианцев с нетерпением ждали возможности принять участие или подбадривать спортсменов, поэтому я рад и горд подтвердить, что эти фантастические события будут проведены в запланированные сроки", - подчеркнул он.

Среди участников забегов - олимпийский чемпион в прыжках в длину британец Грегори Рутерфорд, а также титулованные представители Эфиопии в беге на длинные дистанции - трехкратные олимпийские чемпионы Тирунеш Дибаба и Кенениса Бекеле.

В ночь с понедельника на вторник на крытом стадионе "Манчестер-арена" сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде прогремел взрыв. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе. По последним данным, жертвами теракта, осуществленного террористом-смертником, стали 22 человека, 75 получили ранения, 23 из них находятся в критическом состоянии.

Полиция сообщила, что исполнителем теракта был 22-летний Салман Абеди, который, по данным СМИ, родился в Великобритании в семье беженцев из Ливии.

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