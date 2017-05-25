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Легкоатлетка Сидорова считает, что сможет конкурировать с соперницами на турнире в Риме

Спорт
25 мая, 15:45 UTC+3 СОЧИ корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Командный чемпионат России, который проходит в эти дни в Сочи, стал для Сидоровой первым стартом сезона

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Анжелика Сидорова

Анжелика Сидорова

© Станислав Красильников/ТАСС

СОЧИ, 25 мая. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Лидер женской сборной России в прыжках с шестом Анжелика Сидорова, получившая в конце февраля от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) право выступать на соревнованиях в нейтральном статусе, не ставит перед собой задачу на ближайших зарубежных стартах непременно обыгрывать своих соперниц, но верит, что сможет с ними достойно конкурировать. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

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"Я сейчас мало думаю о том, как прыгают мои зарубежные соперницы, так как мы на протяжении полутора лет находились в немного неравных условиях, - заметила Сидорова. - Поэтому сейчас для меня не так важно обыгрывать их и вообще составлять им конкуренцию. Главное, мне нужно туда вернуться, вспомнить прошлые ощущения и показать хороший результат. Но если все пойдет так, как сейчас, то я смогу с ними бороться".

Первый зарубежный старт победительницы летнего ЧЕ-2015 Сидоровой состоится 8 июня на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме. Затем в планах спортсменки выступления на этапах лиги в Осло (15 июня) и Стокгольме (18 июня).

Командный чемпионат России, который проходит в эти дни в Сочи, стал для Сидоровой первым стартом сезона. Спортсменка одержала на нем победу, показав результат 4 метра 60 см.

"Я довольна тем, как начала летний сезон, - призналась собеседница агентства. - Моя заминка на высоте 4,50, которую я взяла только с третьей попытки, объясняется тем, что в первых двух я брала слишком мягкие шесты. Но в третьей попытке все встало на свои места, а затем и 4,60 я взяла с приличным запасом".

"В этом году нам пришлось столкнуться с определенными трудностями при подготовке, вызванными плохой погодой. И в Москве, и в Сочи шли дожди, поэтому мне приходилось тренироваться под крышей. А прыжки на улице имеют свои особенности, для адаптации к которым нужно время", - подчеркнула Сидорова.

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