ФК "Селтик" не станет проводить парад в случае победы в Кубке шотландской лиги

ЛОНДОН, 25 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб "Селтик" в преддверии субботнего матча с "Абердином" в финале Кубка шотландской лиги заявил, что не станет проводить парад в случае победы из-за теракта в Манчестере, жертвами которого стали 22 человека. Об этом говорится в сообщении пресс- службы шотландской команды.

Руководство клуба призвало также болельщиков не собираться у стадиона после финальной игры.

В прошлом году "Селтик" также встречался с "Абердином" в финале Кубка шотландской лиги и одержал победу со счетом 3:0.

Ранее парад в честь победы в чемпионате Англии сезона-2016/17 отменил лондонский "Челси".

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" прогремел примерно в 22:35 по местному времени в понедельник (в 00:35 мск во вторник), сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала - в фойе. Жертвами теракта стали 22 человека, 75 получили ранения, 23 из них находятся в критическом состоянии. Полиция объявила, что исполнителем теракта стал 22-летний Салман Абеди, который, по данным СМИ, родился в Великобритании в семье беженцев из Ливии.