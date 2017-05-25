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WADA предложило Исинбаевой стать послом "чистого" спорта в России

Спорт
25 мая, 16:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

Если она согласится, то станет первой, кого WADA наделит подобным статусом

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Елена Исинбаева

Елена Исинбаева

© EPA/WALTER BIERI

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предложило двукратной олимпийской чемпионке по прыжкам с шестом Елене Исинбаевой стать послом "чистого" спорта в России. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

WADA направило на имя Исинбаевой официальное письмо с предложением посетить штаб-квартиру организации в канадском Монреале для обсуждения деталей сотрудничества. Если она согласится, то станет первой, кого WADA наделит подобным статусом.

Официального подтверждения информации со стороны WADA и Исинбаевой ТАСС получить пока не удалось.

Исинбаева, которая в прошлом году объявила о завершении карьеры, является членом комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), входит в исполком Олимпийского комитета России (ОКР) и занимает пост председателя наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Последнюю должность ей предстоит покинуть 31 мая, поскольку того требует WADA, которое совместно с российской стороной сейчас завершает процесс приведения РУСАДА в соответствие с международным кодексом. Дело в том, что Исинбаева была выдвинута на эту должность по рекомендации ОКР и потому не может считаться независимым лицом. Вместе с тем предполагается, что она продолжит работать в наблюдательном совете РУСАДА.

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