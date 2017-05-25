Захарова: Россия сталкивается с негативной информационной кампанией перед ЧМ-2018

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Россия вновь сталкивается с нагнетанием негативной информационной кампании в отношении предстоящего чемпионата мира по футболу, который страна примет в 2018 году. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя появившиеся в СМИ ангажированные сообщения в связи с подготовкой к ЧМ-2018.

"История повторяется, идет нагнетание информационной кампании, как это было с Олимпиадой в Сочи, - заметила она. - В частности, будут по-разному отыгрываться треки: неготовность спортивных объектов, недружелюбность и непрофессионализм организаторов. Как и в Сочи сейчас будет рассматриваться под лупой правочеловеческая проблематика. Все происходит как под копирку".

По ее словам, "наиболее острую тревогу испытывает норвежский футбольный союз, который 16 мая направил в Международную федерацию футбола письмо, в котором содержится просьба провести расследование в связи с использованием труда мигрантов при строительстве стадиона "Зенит-Арена" в Санкт-Петербурге в условиях, напоминающих современное рабство, без регистрации, за нищенскую плату, и тому подобное". "Эта тема является инструментом политического давления и шантажа, а в данном случае - информационной кампанией", - подчеркнула дипломат.

Кроме того, обратила внимание Захарова, "набирает обороты тема запугивания любителей футбола, которые планируют приехать на ЧМ-2018 в Россию". "Россия не первое спортивное мероприятие проводит, наша страна в этом не пионер, - сказала она. - Мы такие же организаторы спортивных мероприятий, как и другие страны".

"Призываем не реагировать на эти фейки, - сказала она. - За правами наемных рабочих в России есть кому следить".

Вместе с тем, Захарова посоветовала обратить внимание ряда стран на условия пребывания мигрантов в своих странах и изучать историю и карту России с тем, чтобы не было нелепых сообщений. "В свою очередь готовы провести брифинг по объектам ЧМ-2018 по футболу. Любой каприз, но чушь не надо писать", - заключила дипломат.