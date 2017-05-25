Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.05:
$ 56.07
€ 63.01
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Захарова: Россия сталкивается с негативной информационной кампанией перед ЧМ-2018

Спорт
25 мая, 17:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

Кроме того, обратила внимание Захарова, "набирает обороты тема запугивания любителей футбола, которые планируют приехать на ЧМ-2018 в Россию"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Мария Захарова

Мария Захарова

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Россия вновь сталкивается с нагнетанием негативной информационной кампании в отношении предстоящего чемпионата мира по футболу, который страна примет в 2018 году. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя появившиеся в СМИ ангажированные сообщения в связи с подготовкой к ЧМ-2018.

"История повторяется, идет нагнетание информационной кампании, как это было с Олимпиадой в Сочи, - заметила она. - В частности, будут по-разному отыгрываться треки: неготовность спортивных объектов, недружелюбность и непрофессионализм организаторов. Как и в Сочи сейчас будет рассматриваться под лупой правочеловеческая проблематика. Все происходит как под копирку".

По ее словам, "наиболее острую тревогу испытывает норвежский футбольный союз, который 16 мая направил в Международную федерацию футбола письмо, в котором содержится просьба провести расследование в связи с использованием труда мигрантов при строительстве стадиона "Зенит-Арена" в Санкт-Петербурге в условиях, напоминающих современное рабство, без регистрации, за нищенскую плату, и тому подобное". "Эта тема является инструментом политического давления и шантажа, а в данном случае - информационной кампанией", - подчеркнула дипломат.

Кроме того, обратила внимание Захарова, "набирает обороты тема запугивания любителей футбола, которые планируют приехать на ЧМ-2018 в Россию". "Россия не первое спортивное мероприятие проводит, наша страна в этом не пионер, - сказала она. - Мы такие же организаторы спортивных мероприятий, как и другие страны".

"Призываем не реагировать на эти фейки, - сказала она. - За правами наемных рабочих в России есть кому следить".

Вместе с тем, Захарова посоветовала обратить внимание ряда стран на условия пребывания мигрантов в своих странах и изучать историю и карту России с тем, чтобы не было нелепых сообщений. "В свою очередь готовы провести брифинг по объектам ЧМ-2018 по футболу. Любой каприз, но чушь не надо писать", - заключила дипломат.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу Кубок конфедераций-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
4
Федеральный центр "Крымский": вторая жизнь олимпийской базы
9
"Манчестер Юнайтед" выиграл футбольную Лигу Европы
Хоккеист сборной России Владислав Гавриков
7
С утра пораньше: сборная России по хоккею прилетела в Москву с бронзой ЧМ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп: НАТО в будущем должна фокусироваться в том числе на угрозах со стороны РФ
2
Первый вертолетоносец в России появится к 2022 году
3
Власти Подмосковья упразднили Шатурский район
4
ФСБ задержала в Москве четырех членов ИГ, готовивших теракт на транспорте
5
Марат Сафин отказался от мандата депутата Госдумы
6
Захарова назвала странным совет Керри студентам учить русский язык
7
Захарова сравнила заявление Киева о визах для россиян с анекдотом про кактусы
Темы дня
Загрузка...
Реклама