"Енисей" обыграл "Арсенал" в первом матче за право выступать в РФПЛ

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Красноярский "Енисей" на своем поле победил тульский "Арсенал" со счетом 2:1 в первом стыковом матче за право выступать в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) в сезоне-2017/18.
В составе гостей отличился Кирилл Комбаров (72-я минута), еще один мяч полузащитник туляков Михаил Александров отправил в свои ворота (11). У "Енисея" мяч на счету Артура Малояна (90).
Ответный матч будет сыгран в Туле 28 мая. Начало встречи - 18:00 мск.
"Арсенал" завершил чемпионат РФПЛ на 14-м месте, "Енисей" стал третьим по итогам первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Красноярский клуб никогда не выступал в высшем дивизионе российского футбола и в нынешнем сезоне под руководством Андрея Тихонова показал лучший результат в истории.