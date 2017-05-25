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"Енисей" обыграл "Арсенал" в первом матче за право выступать в РФПЛ

Спорт
25 мая, 17:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:1

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Красноярский "Енисей" на своем поле победил тульский "Арсенал" со счетом 2:1 в первом стыковом матче за право выступать в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) в сезоне-2017/18.

В составе гостей отличился Кирилл Комбаров (72-я минута), еще один мяч полузащитник туляков Михаил Александров отправил в свои ворота (11). У "Енисея" мяч на счету Артура Малояна (90).

Ответный матч будет сыгран в Туле 28 мая. Начало встречи - 18:00 мск.

"Арсенал" завершил чемпионат РФПЛ на 14-м месте, "Енисей" стал третьим по итогам первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Красноярский клуб никогда не выступал в высшем дивизионе российского футбола и в нынешнем сезоне под руководством Андрея Тихонова показал лучший результат в истории.

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