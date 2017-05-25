Канделаки: российское телевидение покажет матчи Кубка конфедераций и ЧМ-2018

КАЗАНЬ, 25 мая. /ТАСС/. Российское телевидение будет транслировать матчи Кубка конфедераций по футболу 2017 года и чемпионата мира - 2018. Об этом на конференции "Цифровая индустрия промышленной России - 2017" сообщила генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки.

"Сейчас единственное, что могу вам передать - свет в конце тоннеля появился. Кубку (конфедераций) быть, чемпионату (мира) быть, по телевизору покажем. Детали позже", - сказала Канделаки.

Ранее Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ" не согласились приобретать телеправа по цене, которую затребовала ФИФА. В конце марта в интервью ТАСС глава компании "Телеспорт" Петр Макаренко сказал, что российские телеканалы предложили ФИФА примерно $30 млн и данная сумма "находится где-то на грани" окупаемости. В апреле вице-премьер Виталий Мутко сообщил, что ФИФА потребовала за телеправа $120 млн. При этом за показ чемпионата мира 2014 года российские каналы заплатили около $32 млн.

В среду Мутко сообщил ТАСС, что вопрос показа российским ТВ игр Кубка конфедераций и чемпионата мира может быть решен в ближайшее время. Также он пояснил, что государство в переговорный процесс вмешиваться не будет.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Игры чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.