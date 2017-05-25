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Международный фестиваль экстремальных видов спорта пройдет в Севастополе 15-16 июля

Спорт
25 мая, 18:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

Соревнования в Севастополе пройдут по дисциплинам: вейкбординг, флайбординг, показательные выступления на водных мотоциклах, а также первенство по скейтбордингу

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Международный фестиваль экстремальных видов спорта пройдет в Севастополе 15-16 июля, соответствующее решение было принято в четверг на заседании правительства Севастополя. Об этом сообщается в пресс-релизе оргкомитета.

По словам врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, фестиваль должен стать одним из главных спортивных молодежных событий лета в Севастополе и Крыму и привлечь любителей экстремальных видов спорта со всей страны. "Городу нужны современные молодежные и спортивные мероприятия, которые будут привлекать туристов, одновременно отвечая ожиданиям самих севастопольцев. Такого рода мероприятия со временем станут составляющей частью туристического бренда города. Мы привлекаем туристов именно тем, чем Севастополь уникален, в данном случае это наличие условий для реализации активности молодежи, ее спортивного характера: прямого доступа к незамерзающему круглый год морю, городских пляжных зон", - сказал Овсянников.

"По своему размаху фестиваль станет главным событием не только Севастополя, но и всей России. Мы бросили на его организацию лучшие силы. В самом центре города выступят не только чемпионы России и Европы, но и иностранные райдеры - лидеры мирового рейтинга. Легендарный город, побережье Черного моря, музыка, тысячи зрителей - искренне советую увидеть все своими глазами", - сказал организатор фестиваля Юрий Пашков.

Соревнования в Севастополе пройдут по дисциплинам: вейкбординг, флайбординг, показательные выступления на водных мотоциклах, а также первенство по скейтбордингу. Ожидается, что фестиваль привлечет более 10 тысяч гостей. Для них в Севастополе организуют фестивальный город с ярмарками, фудкортами, спортивными площадками, мастер- классами. В рамках фестиваля на главной сцене будет организована развлекательная программа с участием известных диджеев, а также пройдут вечерние концерты хедлайнеров фестиваля.

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