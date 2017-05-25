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Квят: "Торо Россо" выглядит конкурентоспособной на Гран-при Монако "Формулы-1"

Спорт
25 мая, 19:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

В четверг Квят показал шестой результат в первой сессии свободных заездов и четвертый - во второй

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Даниил Квят

Даниил Квят

©  Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Российский гонщик Даниил Квят, выступающий за "Торо Россо", считает, что его команда выглядит конкурентоспособной на этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Монако. Слова гонщика приводит пресс-служба "Торо Россо".

В четверг Квят показал шестой результат в первой сессии свободных заездов и четвертый - во второй.

"Мы сделали много хороших кругов сегодня, - отметил Квят. - Мы получили много полезной информации для анализа. Я рад, что у машины есть баланс и мы выглядим достаточно конкурентоспособными. Нам нужно сохранить это и подготовить машину к квалификации и гонке".

Квалификация Гран-при Монако пройдет в субботу. Гонка состоится в воскресенье.

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