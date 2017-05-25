СМИ: Палмер может покинуть команду "Рено", резервным гонщиком которой является Сироткин

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Британский гонщик команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Рено" Джолион Палмер может покинуть "королевские гонки" после Гран-при Монако. Об этом сообщает портал F1i.com.
Руководство команды недовольно выступлениями Палмера в нынешнем сезоне, в котором он пока что не смог набрать ни одного очка, и готова заменить его после Гран-при Монако, если тот не покажет хороший результат.
Резервным пилотом "Рено" в нынешнем сезоне является россиянин Сергей Сироткин, который уже успел провести за рулем болида два сеанса свободных заездов - на Гран-при России и Испании.
Гонка Гран-при Монако состоится 28 мая.