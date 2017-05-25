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СМИ: Палмер может покинуть команду "Рено", резервным гонщиком которой является Сироткин

Спорт
25 мая, 19:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

Руководство команды недовольно выступлениями Палмера в нынешнем сезоне, в котором он пока что не смог набрать ни одного очка

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Джолион Палмер

Джолион Палмер

© EPA/VALDRIN XHEMAJ

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Британский гонщик команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Рено" Джолион Палмер может покинуть "королевские гонки" после Гран-при Монако. Об этом сообщает портал F1i.com.

Руководство команды недовольно выступлениями Палмера в нынешнем сезоне, в котором он пока что не смог набрать ни одного очка, и готова заменить его после Гран-при Монако, если тот не покажет хороший результат.

Резервным пилотом "Рено" в нынешнем сезоне является россиянин Сергей Сироткин, который уже успел провести за рулем болида два сеанса свободных заездов - на Гран-при России и Испании.

Гонка Гран-при Монако состоится 28 мая.

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