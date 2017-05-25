Оргкомитету ЧМ-2018 ничего не известно об ущемлении прав рабочих на стадионе в Петербурге

МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Оргкомитету "Россия-2018" не поступало сигналов о нарушениях прав рабочих при строительстве стадиона "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена"). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.

Смотрите также Захарова: Россия сталкивается с негативной информационной кампанией перед ЧМ-2018 В четверг английская газета Guardian опубликовала статью, в которой утверждается, что при строительстве стадиона "Санкт-Петербург" были допущены некоторые нарушения в отношении условий труда строителей, возводивших арену. В частности, издание утверждает, что главы четырех футбольных федераций (Швеции, Дании, Норвегии и Исландии) написали письмо президенту ФИФА Джанни Инфантино в связи с обеспокоенностью условиями труда северокорейских рабочих при строительстве арены в Санкт-Петербурге.



При этом издание приводит ответ главы ФИФА, в котором отмечается, что инспекция ФИФА в прошлом году установила факты использования на стройке санкт-петербургского стадиона рабочих из КНДР. Однако, как пишет глава международной федерации, проверка ФИФА в марте 2017 года установила, что таких случаев больше нет.

"Нам ничего не известно об ущемлении прав рабочих из КНДР. По самому факту работы или не работы (северокорейских рабочих в Петербурге) надо обращаться к генеральному подрядчику, потому что даже если они (рабочие) были, то, скорее всего, использовались субподрядными организациями. Оргкомитет этим вопросом не занимается, и никаких сигналов об ущемлении прав нам не поступало", - сказал Сорокин.

Строительство стадиона "Санкт-Петербург" началось в 2007 году, его официальное открытие состоялось 22 апреля 2017 года матчем чемпионата России "Зенит - "Урал". Стадион примет матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира - 2018.

В ходе строительства арены администрация Петербурга меняла генподрядчика. В июле она объявила о расторжении контракта на достройку стадиона с компанией "Инжтрансстрой-СПб" (дочерняя компания "Трансстроя") и передала в правоохранительные органы информацию о дефиците в 2,5 млрд рублей, который не смог объяснить генподрядчик. Новым генподрядчиком по достройке стадиона и прилегающих территорий стала петербургская компания "Метрострой".