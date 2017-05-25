Оргкомитету ЧМ-2018 ничего не известно об ущемлении прав рабочих на стадионе в Петербурге

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МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Оргкомитету "Россия-2018" не поступало сигналов о нарушениях прав рабочих при строительстве стадиона "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена"). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.
"Нам ничего не известно об ущемлении прав рабочих из КНДР. По самому факту работы или не работы (северокорейских рабочих в Петербурге) надо обращаться к генеральному подрядчику, потому что даже если они (рабочие) были, то, скорее всего, использовались субподрядными организациями. Оргкомитет этим вопросом не занимается, и никаких сигналов об ущемлении прав нам не поступало", - сказал Сорокин.
Строительство стадиона "Санкт-Петербург" началось в 2007 году, его официальное открытие состоялось 22 апреля 2017 года матчем чемпионата России "Зенит - "Урал". Стадион примет матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира - 2018.
В ходе строительства арены администрация Петербурга меняла генподрядчика. В июле она объявила о расторжении контракта на достройку стадиона с компанией "Инжтрансстрой-СПб" (дочерняя компания "Трансстроя") и передала в правоохранительные органы информацию о дефиците в 2,5 млрд рублей, который не смог объяснить генподрядчик. Новым генподрядчиком по достройке стадиона и прилегающих территорий стала петербургская компания "Метрострой".