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Мутко: работы на стадионах ЧМ-2018 ведутся в соответствии с требованиями ФИФА

Спорт
25 мая, 19:36 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Вице-премьер РФ отметил, что некоторые зарубежные СМИ специально устраивают негативную информационную кампанию вокруг чемпионата мира

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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Работы на стройках стадионов, которые возводятся к чемпионату мира по футболу 2018 года, ведутся в соответствии с требованиями Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом ТАСС заявил вице-премьер-РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

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"Всем (рабочим стадиона "Санкт-Петербург") были заплачены деньги. Все в соответствии с требованиями ФИФА. У нас ведется мониторинг условий труда, он постоянно публикуется, никаких вопросов не было и нет, у нас в стране жесткое трудовое законодательство", - заявил Мутко.

Вице-премьер РФ также отметил, что некоторые зарубежные СМИ специально устраивают негативную информационную кампанию вокруг чемпионата мира - 2018.

В четверг английская газета Guardian опубликовала статью, в которой утверждается, что при строительстве стадиона "Санкт-Петербург" были допущены некоторые нарушения условий труда строителей, возводивших арену. В частности, издание утверждает, что главы четырех футбольных федераций (Швеции, Дании, Норвегии и Исландии) написали письмо президенту ФИФА Джанни Инфантино в связи с обеспокоенностью условиями труда северокорейских рабочих при строительстве арены в Санкт-Петербурге.

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При этом издание приводит ответ главы ФИФА, в котором отмечается, что инспекция ФИФА в прошлом году установила факты использования на стройке санкт-петербургского стадиона рабочих из КНДР. Однако, как пишет глава международной федерации, проверка ФИФА в марте 2017 года установила, что таких случаев больше нет.

О стадионе Санкт-Петербург

Строительство стадиона "Санкт-Петербург" началось в 2007 году, его официальное открытие состоялось 22 апреля 2017 года матчем чемпионата России "Зенит - "Урал".

В ходе строительства арены администрация Петербурга меняла генподрядчика. В июле она объявила о расторжении контракта на достройку стадиона "Санкт-Петербург" с компанией "Инжтрансстрой-СПб" (дочерняя компания "Трансстроя") и передала в правоохранительные органы информацию о дефиците в 2,5 млрд рублей, который не смог объяснить генподрядчик. Новым генподрядчиком по достройке стадиона и прилегающих территорий стала петербургская компания "Метрострой".

Стадион "Санкт-Петербург" примет матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира - 2018.

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ЧМ-2018 по футболу Российский футбол Кубок конфедераций-2017
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