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Дзюба поздравил Глушакова с победой в чемпионате России по футболу

Спорт
25 мая, 19:40 UTC+3 ХИМКИ /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Полузащитник "Спартака" рассказал о своем настрое перед Кубком конфедераций

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ХИМКИ /Московская область/, 25 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Форвард санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба поздравил полузащитника московского "Спартака" Дениса Глушакова с победой в чемпионате России по футболу. Об этом Глушаков сообщил журналистам.

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Тренировка российской команды прошла в четверг на "Арене-Химки". Дзюба на поле не появлялся. Глушаков провел занятие полностью.

В среду Глушаков в Twitter выложил коллаж, на котором он изображен с трофеем чемпионата России на фоне поля стадиона "Санкт-Петербург". "Попросил ребят сделать коллаж. Дзюба ничего не сказал, зато поздравил с чемпионством", - сказал Глушаков.

Также полузащитник рассказал о своем настрое перед Кубком конфедераций. "Будем делать все возможное, чтобы порадовать всех болельщиков страны, как сделали это в "Спартаке". Чтобы не только спартаковцы, но и вся страна выбежала на поле".

Московский "Спартак" стал победителем чемпионата России в минувшем сезоне.

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Российский футбол Кубок конфедераций-2017
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