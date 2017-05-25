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Российская легкоатлетка Кристина Сивкова выступит 31 мая на турнире в Греции

Спорт
25 мая, 20:51 UTC+3 СОЧИ корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Бегунья пропустила несколько стартов во второй половине мая из-за болезни

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СОЧИ, 25 мая. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская бегунья на спринтерские дистанции Кристина Сивкова, получившая от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) право выступать в нейтральном статусе, 31 мая примет участие в турнире Filothei Women Gala, который пройдет Греции. Об этом Сивкова сообщила ТАСС.

Первым стартом для Сивковой после возвращения на международную арену стал турнир Мeeting de Montgeron, который прохошел 13 мая в одном из парижских пригородов. Россиянка тогда заняла в беге на 100 м седьмое место с временем 11,71 секунды, объяснив низкий для себя результат обострившимся проблемами со здоровьем. Она была вынуждена пропустить из-за болезни турниры в Германии и Латвии, которые прошли во второй половине мая. На командном чемпионате России, который стартовал 25 мая, Сивкова заняла первое место с результатом 11,59 секунды.

"Я практически восстановилась после болезни и своим результатом на командном чемпионате России вполне довольна, - отметила Сивкова. - Мое состояние позволило сегодня показать только такой результат. Надеюсь, что на следующем турнире, который пройдет 31 мая в Греции, мне удастся пробежать 100-метровку еще быстрее".

IAAF приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск получили более десяти легкоатлетов, среди которых Мария Ласицкене (Кучина), Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова.

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