Телекомментатор Орлов заявил, что видео с его словами о банкротстве "Матч ТВ" смонтировали

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МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Телекомментатор Геннадий Орлов считает, что видео, где он говорит о банкротстве телеканала "Матч ТВ", смонтировали. Об этом он сообщил ТАСС.
Ранее в интернете появилась ссылка на съемку с участием Орлова, работающего на "Матч ТВ", и телекомментаторов Кирилла Дементьева и Алексея Андронова. На видео Орлов рассказал, что он выведен за штат, что "Матч ТВ" "уже обанкротили" и что телеканал за полтора года истратил трехлетний бюджет.
"Я выступал "Вконтакте", и во время часового эфира такого не было, потом появилась эта подпольная съемка, где что-то намонтировали, - сказал Орлов. - Могли и мои слова подобрать - сегодня техника такова. Главное, что я это интервью никому не давал и о "Матч ТВ" ни слова не говорил".
"Какой-то негодяй это сделал. Есть пранкеры, которые звонят по телефону, а есть телевизионные жулики. Это провокация, чтобы подставить меня и тех ребят, которые со мной были", - отметил Орлов.
Телеканал "Матч ТВ" начал вещание в ноябре 2015 года.
Вот видео, где говорят о банкроте Матч-Тв и выводе Орлова за штат. И это похоже не для эфира было pic.twitter.com/NbOq39ycKx— Anton Vanyushov (@Anton_Vanyushov) 25 мая 2017 г.