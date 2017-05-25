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Телекомментатор Орлов заявил, что видео с его словами о банкротстве "Матч ТВ" смонтировали

Спорт
25 мая, 21:16 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Орлов назвал негодяем того, кто это сделал

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Геннадий Орлов

Геннадий Орлов

© Евгений Асмолов/ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Телекомментатор Геннадий Орлов считает, что видео, где он говорит о банкротстве телеканала "Матч ТВ", смонтировали. Об этом он сообщил ТАСС.

Ранее в интернете появилась ссылка на съемку с участием Орлова, работающего на "Матч ТВ", и телекомментаторов Кирилла Дементьева и Алексея Андронова. На видео Орлов рассказал, что он выведен за штат, что "Матч ТВ" "уже обанкротили" и что телеканал за полтора года истратил трехлетний бюджет.

"Я выступал "Вконтакте", и во время часового эфира такого не было, потом появилась эта подпольная съемка, где что-то намонтировали, - сказал Орлов. - Могли и мои слова подобрать - сегодня техника такова. Главное, что я это интервью никому не давал и о "Матч ТВ" ни слова не говорил".

"Какой-то негодяй это сделал. Есть пранкеры, которые звонят по телефону, а есть телевизионные жулики. Это провокация, чтобы подставить меня и тех ребят, которые со мной были", - отметил Орлов.

Телеканал "Матч ТВ" начал вещание в ноябре 2015 года.

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