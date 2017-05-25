Баскетболист Понкрашов заявил, что финансовый фактор станет определяющим при выборе клуба

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Финансовый фактор будет одним из приоритетов для баскетболиста Антона Понкрашова при подписании контракта с новым клубом. Об этом он заявил ТАСС.
"Есть несколько факторов, один из них финансовый, спортсмену надо за небольшой промежуток времени заработать максимальное количество денег, - сказал Понкрашов. - Немаловажно, чтобы клуб решал серьезные задачи. В конце сезона буду рассматривать предложения и решать. Пока что моими делами занимается агент, а я решил даже не звонить ему и не вмешиваться".
У Понкрашова в конце сезона истекает контракт с УНИКСом. Казанский клуб вылетел из плей-офф Единой лиги ВТБ на стадии четвертьфинала.
"Если будет вариант продолжить выступать в Казани, я подпишу контракт. Меня все устраивает, сын там ходит в школу, меня в городе знают. В Казани комфортно", - добавил защитник сборной России.