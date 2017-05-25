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Баскетболист Понкрашов заявил, что финансовый фактор станет определяющим при выборе клуба

Спорт
25 мая, 21:46 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ корр. ТАСС, Андрей Карташов

У защитника в конце сезона истекает контракт с УНИКСом

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Антон Понкрашов

Антон Понкрашов

© ТАСС/Артем Коротаев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Финансовый фактор будет одним из приоритетов для баскетболиста Антона Понкрашова при подписании контракта с новым клубом. Об этом он заявил ТАСС.

"Есть несколько факторов, один из них финансовый, спортсмену надо за небольшой промежуток времени заработать максимальное количество денег, - сказал Понкрашов. - Немаловажно, чтобы клуб решал серьезные задачи. В конце сезона буду рассматривать предложения и решать. Пока что моими делами занимается агент, а я решил даже не звонить ему и не вмешиваться".

У Понкрашова в конце сезона истекает контракт с УНИКСом. Казанский клуб вылетел из плей-офф Единой лиги ВТБ на стадии четвертьфинала.

"Если будет вариант продолжить выступать в Казани, я подпишу контракт. Меня все устраивает, сын там ходит в школу, меня в городе знают. В Казани комфортно", - добавил защитник сборной России.

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