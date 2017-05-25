Орлов принес извинения "Матч ТВ" за ситуацию с видео, где он говорит о банкротстве канала

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Телекомментатор Геннадий Орлов принес извинения руководству и сотрудникам телеканала "Матч ТВ" за ситуацию, возникшую после публикации видео с его участием, где он якобы говорит о банкротстве канала. Его слова приводятся в сообщении пресс-службы "Матч ТВ".

Ранее в интернете появилась ссылка на съемку с участием Орлова, работающего на "Матч ТВ", и телекомментаторов Кирилла Дементьева и Алексея Андронова. На видео Орлов рассказал, что он выведен за штат, что "Матч ТВ" "уже обанкротили" и что телеканал за полтора года истратил трехлетний бюджет. Орлов позже заявил ТАСС, что видео смонтировано и является провокацией.

"Я сегодня уже нескольким СМИ сообщил - ни про какое банкротство "Матч ТВ" ни в какой передаче я не говорил, - сказал Орлов. - Это провокация, нагло смонтированная подтасовка звука. Приношу извинения и руководству, и всем сотрудникам "Матча". Уверен, что за сфабрикованную подставу ответят те, кто это сделал".

Телеканал "Матч ТВ" начал вещание в ноябре 2015 года.