"Зенит" победил "Химки" в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" обыграл подмосковные "Химки" со счетом 99:95 в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, который состоялся в Санкт-Петербурге.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Аарон Уайт, набравший 22 очка, что стало его личным рекордом. В составе "Химок" больше всех очков набрал Алексей Швед (31).
"Зенит" повел в серии до трех побед со счетом 1-0. Следующий матч пройдет 27 мая в Санкт-Петербурге.