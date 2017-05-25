Корстин: решение создать баскетбольный клуб в Санкт-Петербурге оказалось верным

Без сюрпризов: соглашение по сокращению нефтедобычи продлено до апреля 2018 годаЭкономика и бизнес 25 мая, 23:04
Форвард "Зенита" Тимма заявил, что имеет предложения от клубов НБАСпорт 25 мая, 22:55
Корстин: решение создать баскетбольный клуб в Санкт-Петербурге оказалось вернымСпорт 25 мая, 22:21
Орлов принес извинения "Матч ТВ" за ситуацию с видео, где он говорит о банкротстве каналаСпорт 25 мая, 22:10
Программа развития цифровой экономики России готова к запускуЭкономика и бизнес 25 мая, 22:09
Телеканал "Матч ТВ" не планирует масштабных сокращенийСпорт 25 мая, 21:58
Баскетболист Понкрашов заявил, что финансовый фактор станет определяющим при выборе клубаСпорт 25 мая, 21:46
ЮНИСЕФ призывает защитить детей-мигрантов от жестокого обращенияСоциальная ответственность 25 мая, 21:46
Корреспонденты ТАСС получили награды на фестивале прессы "Медиа-Ас-2017"Общество 25 мая, 21:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Решение создать в Санкт-Петербурге баскетбольный клуб "Зенит" оказалось правильным. Об этом ТАСС заявила генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.
"Зенит" был создан в 2014 году на базе подмосковного клуба "Триумф".
"Сейчас можно сказать, что решение создать баскетбольный клуб в Санкт-Петербурге оказалось правильным. Футбольный "Зенит" - один из самых популярных клубов России, и неудивительно, что болельщики приходят поддержать и баскетбольную команду, - сказала Корстин. - На матчах царит отличная атмосфера, "Юбилейный", где проходят игры, находится в центре города, болельщикам удобно приезжать, и результаты команды их, безусловно, радуют".
"Зенит" показывает яркий, командный баскетбол, и у него есть все шансы попасть в финал Единой лиги и получить путевку в Евролигу", - добавила Корстин.
В полуфинале "Зенит" встречается с "Химками", в первой игре клуб одержал победу 99:95 и повел в серии со счетом 1-0.