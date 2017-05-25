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Корстин: решение создать баскетбольный клуб в Санкт-Петербурге оказалось верным

Спорт
25 мая, 22:21 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ корр. ТАСС, Андрей Карташов

Гендиректор Единой лиги ВТБ заявила, что "Зенит" показывает яркий, командный баскетбол, и у него есть все шансы попасть в финал лиги и получить путевку в Евролигу

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Илона Корстин

Илона Корстин

© ТАСС/Артем Коротаев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Решение создать в Санкт-Петербурге баскетбольный клуб "Зенит" оказалось правильным. Об этом ТАСС заявила генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.

"Зенит" был создан в 2014 году на базе подмосковного клуба "Триумф".

"Сейчас можно сказать, что решение создать баскетбольный клуб в Санкт-Петербурге оказалось правильным. Футбольный "Зенит" - один из самых популярных клубов России, и неудивительно, что болельщики приходят поддержать и баскетбольную команду, - сказала Корстин. - На матчах царит отличная атмосфера, "Юбилейный", где проходят игры, находится в центре города, болельщикам удобно приезжать, и результаты команды их, безусловно, радуют".

"Зенит" показывает яркий, командный баскетбол, и у него есть все шансы попасть в финал Единой лиги и получить путевку в Евролигу", - добавила Корстин.

В полуфинале "Зенит" встречается с "Химками", в первой игре клуб одержал победу 99:95 и повел в серии со счетом 1-0.

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