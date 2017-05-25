Кабмин одобрил законопроект о медобеспечении сборных РФ за счет федерального бюджета

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило законопроект, устанавливающий порядок финансирования медико-биологического обеспечения спортсменов сборных команд России. Об этом говорится в решениях кабмина, принятых на заседании 24 мая и опубликованных в четверг на сайте правительства.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации и субъектов Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится на сайте кабмина.
Законопроект предусматривает, что медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных команд России будет финансироваться за счет федерального бюджета, а спортсменов спортивных сборных команд субъектов Федерации - за счет региональных бюджетов. Определен также порядок своевременного информирования органов государственной власти о внесении изменений в перечни субстанций и методов, запрещенных для использования в спорте.
Ранее в Минздраве целесообразность принятия законопроекта объяснили невозможностью оказывать медицинскую помощь спортсменам на основе установленных стандартов за счет средств обязательного медицинского страхования. Таким образом, финансирование лечения спортсменов из федерального бюджета позволит им "восстановиться в максимально короткие сроки с применением комплекса методов и схем терапии, необходимых для возвращения к спортивной деятельности", подчеркивается в сообщении правительства.