Форвард "Зенита" Тимма заявил, что имеет предложения от клубов НБА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Латвийский форвард "Зенита" Янис Тимма имеет контрактные предложения от клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом он заявил ТАСС.

"Есть предложения от многих клубов, в том числе из НБА. Но решение принимать я буду в конце сезона. Сейчас все мысли о "Зените". Конечно, хочется в НБА, но пока что думать об этом рано", - сказал Тимма.

24-летний Тимма выступает за "Зенит" второй сезон. В 2013 году он был выбран во втором раунде драфта НБА под 60-м номером клубом "Мемфис", став третьим задрафтованным латышским игроком в истории.