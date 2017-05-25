Экс-чемпион Европы среди любителей боксер Чеботарев выиграл третий бой в профессионалах

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Бывший чемпион Европы среди любителей российский боксер Артем Чеботарев одержал третью победу на профессиональном ринге. В восьмираундовом рейтинговом поединке весовой категории до 72,6 кг в Риге он выиграл у кенийца Дэниэла Ваньони нокаутом во втором раунде.

Теперь в послужном списке 28-летнего Чеботарева три победы (три - нокаутом), ни одного поражения.

Он является бронзовым призером чемпионата мира 2013 года и чемпионом Европы 2010 года, также четыре раза выигрывал первенство России среди любителей. Выступал на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, где проиграл в первом раунде азербайджанцу Камрану Шахсуварлы, после чего принял решение перейти в профессионалы. Дебютировал в январе этого года, выиграв у венгра Норберта Секереша нокаутом во втором раунде. Чеботарев также является депутатом городской думы Саратова.

В активе 33-летнего Ваньони теперь 25 побед (20 - нокаутом), 11 поражений и две ничьи.

В другом поединке россиянин Федор Папазов защитил титул интерконтинентального чемпиона Международной боксерской организации (IBO) и завоевал титул интерконтинентального чемпиона Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 61,23 кг. В 12-раундовом бою он выиграл у соотечественника Исы Чаниева по очкам.

31-летний Папазов во второй раз защитил пояс интерконтинентального чемпиона IBO, который он завоевал в сентябре 2016 года, победив аргентинца Серхио Маурисио Хиля по очкам. Теперь в активе россиянина 20 побед (12 - нокаутом), два поражения. Папазов пять поединков провел в США, три из которых выиграл и два проиграл. 24-летний Чайниев потерпел первое поражение при 10 победах (пять - нокаутом).