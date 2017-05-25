Россиянин Кузнецов вышел в полуфинал турнира АТP в Женеве

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Россиянин Андрей Кузнецов вышел в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Женеве (Швейцария) с общим призовым фондом более $500 тыс.

В четвертьфинале Кузнецов обыграл немца Седрика-Марселя Штебе со счетом 6:2, 1:6, 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа.

В полуфинале Кузнецов сыграет с первой "ракеткой" турнира швейцарцем Стэном Вавринкой. В другом полуфинале встретятся немец Миша Зверев и второй номер "посева" японец Кей Нисикори.