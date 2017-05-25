Россиянин Кузнецов вышел в полуфинал турнира АТP в Женеве

Командный Кубок президента по самбо пройдет в Москве в 11-й разСпорт 26 мая, 0:20
Одиннадцать экипажей сборной России стартуют на чемпионате Европы по греблеСпорт 26 мая, 0:10
Карасев: задачей "Зенита" является выход в баскетбольную ЕвролигуСпорт 25 мая, 23:49
Россиянин Кузнецов вышел в полуфинал турнира АТP в ЖеневеСпорт 25 мая, 23:30
НАТО будет укреплять оборону и развивать диалог в отношениях с РоссиейМеждународная панорама 25 мая, 23:06
Без сюрпризов: соглашение по сокращению нефтедобычи продлено до апреля 2018 годаЭкономика и бизнес 25 мая, 23:04
Страны НАТО приняли национальные планы по увеличению военных расходовМеждународная панорама 25 мая, 22:59
Форвард "Зенита" Тимма заявил, что имеет предложения от клубов НБАСпорт 25 мая, 22:55
Корстин: решение создать баскетбольный клуб в Санкт-Петербурге оказалось вернымСпорт 25 мая, 22:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Россиянин Андрей Кузнецов вышел в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Женеве (Швейцария) с общим призовым фондом более $500 тыс.
В четвертьфинале Кузнецов обыграл немца Седрика-Марселя Штебе со счетом 6:2, 1:6, 7:5.
Встреча продолжалась 2 часа.
В полуфинале Кузнецов сыграет с первой "ракеткой" турнира швейцарцем Стэном Вавринкой. В другом полуфинале встретятся немец Миша Зверев и второй номер "посева" японец Кей Нисикори.