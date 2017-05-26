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Закон о предотвращении сексуальных домогательств в спорте близок к принятию в США

Спорт
26 мая, 1:05 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов

В четверг Палата представителей Конгресса США 415 голосами против трех приняла соответствующий законопроект, внесенный группой законодателей после скандала, продолжающегося в Федерации гимнастики США

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© EPA/HOW HWEE YOUNG

ВАШИНГТОН, 26 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. В США близится к принятию закон о защите юных спортсменов от сексуальных домогательств со стороны взрослых наставников. В четверг Палата представителей Конгресса США 415 голосами против трех приняла соответствующий законопроект, внесенный группой законодателей во главе с Сюзан Брукс из штата Индиана. В Сенате параллельная инициатива Дайэн Файнстайн пока одобрена юридическим комитетом.

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Следствие скандала

Эти меры - следствие скандала, продолжающегося в Федерации гимнастики США. Непосредственным поводом для него стали обвинения в сексуальных домогательствах к десяткам спортсменок со стороны бывшего врача сборных команд страны по гимнастике Лоуренса Нассара. Против него заведены как минимум четыре уголовных дела, хотя сам он пока все обвинения отвергает. В марте на фоне публичных разоблачений со стороны юристов-правозащитников и прессы вынужден был уйти в отставку президент Федерации гимнастики Стив Пенни.

Нассаром дело не ограничивается. Журналистское расследование, проведенное в прошлом году газетой "Индианаполис стар" (штаб-квартира Федерации гимнастики США находится в Индианаполисе - прим. ТАСС), показало, что за последние 20 лет американские тренеры по гимнастике более 360 раз обвинялись в сексуальных домогательствах к воспитанницам.

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Требования законодателей

Законопроект Брукс и ее коллег требует налаживания спортивными организациями жесткого контроля в данной сфере. Предусмотрено обязательное обучение тренеров и других наставников на соответствующих курсах, составление профилактических программ, а в случае выявления малейших нарушений - обязательное обращение в правоохранительные органы.

Кроме того, законодатели предлагают облегчить взыскание по судебным решениям компенсации в пользу пострадавших. Для этого, в частности, срок давности для подачи гражданских исков увеличивается до 10 лет с момента достижения спортсменками совершеннолетия. При доказанном ущербе судам предлагается исходить из карательных санкций в размере от 150 тысяч долларов.

Ратуя за принятие своего предложения, Брукс, работавшая прежде федеральным прокурором, подчеркивала, что защищает помимо всего прочего американских участниц Олимпийских игр. "Эти нарушения следовало прежде всего предотвратить, - заявила она. - Система потерпела полный провал: нарушения не выявлялись и не регистрировались. Олимпийское сообщество подвело спортсменок и обязано исправить положение. И наш законопроект как раз и направлен на то, чтобы подобное никогда больше не повторялось".

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