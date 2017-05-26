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WBA не будет участвовать в организации боксерского боя Мэйуэзера и Макгрегора

Спорт
26 мая, 4:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

По словам президента Всемирной боксерской ассоциации Жилберто Мендосы, "утверждение данного поединка в качестве официального не станет хорошим решением для всего бокса"

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Американский боксер Флойд Мэйуэзер-младший

Американский боксер Флойд Мэйуэзер-младший

©  EPA/MICHAEL NELSON

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) не будет принимать участия в организации боксерского поединка между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландцем Конором Макгрегором и американцем Флойдом Мэйуэзером-младшим. Об этом сообщил президент WBA Жилберто Мендоса, слова которого приводит пресс-служба организации.

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"Я думаю, что этот бой будет выставочным. Я не считаю, что проведение данного поединка будет хорошим знаком для бокса, чтобы утверждать его статус как официальный. Мне кажется, что данный бой состоится, тем не менее я хочу сообщить о том, что WBA не будет участвовать в данном мероприятии в любом качестве. Они оба являются великими спортсменами, но Флойд же объявил о завершении карьеры, если же он захочет вернуться, то есть много отличных боксеров, встреча с которыми может обеспечить отличное шоу", - сказал Мендоса.

Ранее сообщалось, что стороны уже подписали контракт на проведение боксерского поединка, условия которого не разглашаются. В СМИ этот поединок часто называют "боем за миллиард долларов". Переговоры о возможном боксерском поединке между Мэйуэзером и Макгрегором начались в ноябре 2016 года, после победы ирландца на турнире UFC 205 над американцем Эдди Альваресом и завоеванием чемпионских поясов в двух весовых категориях сразу. В марте Мэйуэзер объявил о возобновлении профессиональной карьеры ради боя с Макгрегором.

На счету 28-летнего Макгрегора 23 поединка в смешанных единоборствах, 20 побед (17 - нокаутом) и три поражения, также он стал первым бойцом в истории UFC, обладавшим двумя титулами в разных весовых категориях одновременно (в полулегком и легком весах). За бой с Альваресом ирландец получил рекордный гонорар в истории организации - более $3,5 млн.

40-летний Мэйуэзер, который становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 - нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса - $210 млн.

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