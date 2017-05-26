"Кливленд" вышел в финал плей-офф НБА, где в третий раз подряд сыграет с "Голден Стэйт"

Лидер "Кливленда" Леброн Джеймс (справа) против Стефена Карри из "Голден Стэйт" в матче финала плей-офф НБА 2016 года © EPA/LARRY W. SMITH CORBIS OUT

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Действующий чемпион НБА "Кливленд" разгромил на выезде "Бостон" в пятом матче 1/2 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и вышел в финал, где в третий раз подряд встретится с клубом "Голден Стэйт".

Встреча завершилась со счетом 135:102. Самым результативным игроком матча стал лидер "Кливленда" Леброн Джеймса, набравший 35 очков. Джеймс превзошел достижение Майкла Джордана и стал самым результативным игроком в истории плей-офф НБА, набрав в 212 матчах 5995 очков. При этом все баскетболисты "Кливленда" установили рекорд клуба по количеству очков в первой половине матча плей-офф, набрав 75 очков.

В составе проигравших больше всех очков на счету Эвери Брэдли (23).

Счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу "Кливленда", который в третий раз подряд сыграет с "Голден Стэйт" в финале плей-офф НБА. В 2015 году "Голден Стэйт" победил со счетом 4-2 и стал чемпионом, но уже в финале 2016 года "Кливленд" взял верх, победив со счетом 4-3 и впервые став чемпионом лиги.

Стартовая игра финальной серии пройдет 1 июня на домашнем паркете "Голден Стэйт" в Окленде.

.@cavs are headed to the #NBAFinals & will face the Golden State Warriors for the third straight year. #NBAPlayoffs pic.twitter.com/dyoKYdxmsq — NBA TV (@NBATV) 26 мая 2017 г.