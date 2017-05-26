Депутаты ЛДПР предлагают ввести квалификационные категории спортивных тренеров

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Депутаты ЛДПР Дмитрий Свищев, Сергей Маринин и Елена Строкова внесут сегодня в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести квалификационные категории спортивных тренеров и установить порядок их присвоения. Копия инициативы имеется в распоряжении ТАСС.

По словам одного из авторов законопроекта, члена комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрия Свищева, в настоящее время в России отсутствуют единообразные подходы к проведению аттестации тренеров. Он отметил, что долгое время тренеры-преподаватели аттестовывались как педагогические работники в системе образования, и, имея квалификационную категорию, получали соответствующие надбавки к заработной плате.

"С принятием профессионального стандарта "Тренер" и появлением в Трудовом кодексе РФ положений, регулирующих вопросы деятельности тренеров, они уже не относятся к педагогическим работникам. Соответственно, их аттестация в системе образования становится невозможной", - пояснил Свищев.

Вместе с тем он обратил внимание, что в федеральном законе "О физической культуре и спорте в РФ" уже предусмотрено, что тренеры могут получить аттестацию на категорию общероссийскими спортивными федерациями. "Однако на практике за годы, которые действует эта норма, лишь единичное число спортивных федераций смогли реализовать свое право и организовать аттестацию тренеров, в первую очередь, из-за отсутствия разветвленной сети региональных федераций и финансирования такой деятельности", - указал один из разработчиков. Более того, в каждой федерации, несмотря на наличие системы аттестации, порядок получения категорий также не единообразен.

"Необходимо унифицировать виды квалификационных категорий, закрепить полномочия РФ, полномочия субъектов РФ, организаций спортивной подготовки по присвоению квалификационных категорий тренерам и их виды", - обосновал необходимость инициативы Свищев.

В связи с этим законопроектом "предлагается предусмотреть виды квалификационных категорий тренеров и порядок их присвоения, а также расширить полномочия общероссийских спортивных федераций по проведению аттестации тренеров, в частности на присвоение национальной категории в установленном ими порядке". Предусматривается установить в РФ категории тренеров высшей, первой и второй квалификационной категории. Порядок их присвоения тренерам и критерии квалификационных требований, согласно проекту закона, утверждаются Минспортом. Соответствующие изменения предлагается внести в федеральный закон "О физической культуре и спорте в РФ" и другие законодательные акты РФ.