Чемпион Европы в прыжках в высоту Цыплаков не выступит на командном чемпионате России

СОЧИ, 26 мая. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Победитель зимнего чемпионата Европы 2015 года в прыжках в высоту Даниил Цыплаков, пропустивший зимний сезон из-за травмы колена, не выступит на командном чемпионате России, который в пятницу завершится в Сочи. Об этом сообщил ТАСС отец и тренер спортсмена Александр Цыплаков.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций разрешила некоторым российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили более десяти легкоатлетов, в числе которых и 24-летний Цыплаков.

Финал в прыжках в высоту на командном чемпионате России начнется в 12:30 мск. "Мы приняли решение пропустить сочинский старт, он нам сейчас не нужен, - заметил Цыплаков-старший. - Да и на международных турнирах мы также выступать пока не торопимся".

Еще в апреле тренер Цыплакова сообщил ТАСС, что Даниил уже полностью залечил колено и начал усиленно тренироваться по специальной программе, делая упор на работу со штангой. Менеджер легкоатлета Айвар Каротамм тогда же рассказал, что заявил его для участия в международном турнире в словацком Самурине, который пройдет 17 июня.