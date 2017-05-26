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Чемпион Европы в прыжках в высоту Цыплаков не выступит на командном чемпионате России

Спорт
26 мая, 9:03 UTC+3 СОЧИ корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

По словам отца и тренера спортсмена, сочинский старт им "сейчас не нужен"

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Даниил Цыплаков

Даниил Цыплаков

© Валерий Шарифулин/ТАСС

СОЧИ, 26 мая. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Победитель зимнего чемпионата Европы 2015 года в прыжках в высоту Даниил Цыплаков, пропустивший зимний сезон из-за травмы колена, не выступит на командном чемпионате России, который в пятницу завершится в Сочи. Об этом сообщил ТАСС отец и тренер спортсмена Александр Цыплаков.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций разрешила некоторым российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили более десяти легкоатлетов, в числе которых и 24-летний Цыплаков.

Финал в прыжках в высоту на командном чемпионате России начнется в 12:30 мск. "Мы приняли решение пропустить сочинский старт, он нам сейчас не нужен, - заметил Цыплаков-старший. - Да и на международных турнирах мы также выступать пока не торопимся".

Еще в апреле тренер Цыплакова сообщил ТАСС, что Даниил уже полностью залечил колено и начал усиленно тренироваться по специальной программе, делая упор на работу со штангой. Менеджер легкоатлета Айвар Каротамм тогда же рассказал, что заявил его для участия в международном турнире в словацком Самурине, который пройдет 17 июня.

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