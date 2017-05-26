Боксер Пирог: скандалы не отразятся на моральной устойчивости Поветкина

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Моральная устойчивость российского боксера Александра Поветкина не пострадает от допинговых скандалов, произошедших с ним в последний год. Такое мнение ТАСС высказал бывший чемпион мира, в настоящее время депутат Госдумы Дмитрий Пирог.

"Я думаю, что, конечно, сможет", - ответил Пирог на вопрос, сможет ли Поветкин вернуться на высокий уровень. "Если говорить о его физическом состоянии, то, бесспорно, сможет, ведь по большому счету ничего не изменилось, - продолжил собеседник агентства. - Может, небольшая задержка в боях. Если говорить о том, чтобы попасть в рейтинги тех организаций, из которых его дисквалифицировали, я думаю, что это политический вопрос".

Также Пирог заметил, что Поветкин является морально устойчивым спортсменом, которого не сломят происходившие с ним в последнее время скандалы.

"Мы хорошо знакомы, могу высказать свое мнение и не буду далек от истины: конечно, он очень морально устойчивый парень, - уверен парламентарий. - Показателем этого является то, что в таком возрасте (Поветкину 37 лет - прим. ТАСС), а для спорта это уже возраст, он занимается единоборствами, где всегда есть риск поражений, в том числе и тяжелых поражений, а это морально истощает. Он же показывает уверенный бокс в таком возрасте на таком уровне - это показатель того, что центральная нервная система его стабильна, все у него хорошо. Выбило ли его это из седла или нет - думаю, что нет".

Всемирный боксерский совет (WBC) и Международная боксерская федерация (IBF) исключили Поветкина из своих рейтингов, а Всемирная боксерская организация (WBO) заявила об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг после обнаружения в допинг-пробе россиянина запрещенного вещества остарина. Проба была взята 6 декабря 2016 года перед боем в Екатеринбурге за звание "временного" чемпиона мира с канадцем Бермейном Стиверном. В результате Поветкину заменили соперника на француза Жоана Дюопа, который был нокаутирован, а поединок был нетитульным.

Россиянин 1 июля в Москве проведет поединок с украинцем Андреем Руденко. В июне 2017 года истечет его условная дисквалификация (по регламенту спортсмен отстраняется на шесть месяцев с момента выявления положительной пробы). В активе Поветкина 31 победа (23 - нокаутом) и одно поражение. В активе Руденко 31 победа (19 нокаутом) и два поражения.