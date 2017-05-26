Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.05:
$ 56.07
€ 63.01
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Чемпион мира в тройном прыжке Адамс из-за травмы пропустит начало летнего сезона

Спорт
26 мая, 10:00 UTC+3 СОЧИ корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Старший тренер сборной России в прыжковой группе Антон Назаров сообщил ТАСС, что допускает возвращение 28-летнего Адамса в спорт на турнире в подмосковном Ерино, который состоится 10 июня

Поделиться
Материал из 1 страницы
Люкман Адамс

Люкман Адамс

© Станислав Красильников/ТАСС

СОЧИ, 26 мая. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Победитель зимнего чемпионата мира 2014 года в тройном прыжке россиянин Люкман Адамс из-за травмы ноги вынужден пропустить начало летнего сезона. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсмена Евгений Тер-Аванесов.

"Травма ноги не позволит Люку выступить на командном чемпионате России в Сочи, - заметил Тер-Аванесов. - Я пока затрудняюсь сказать, к какому старту он будет готов, но на июльском чемпионате России спортсмен обязательно выступит".

Старший тренер сборной России в прыжковой группе Антон Назаров, в свою очередь, сообщил ТАСС, что допускает возвращение 28-летнего Адамса в спорт уже на турнире в подмосковном Ерино, который состоится 10 июня.

Адамс на зимнем чемпионате России, который проходил в конце февраля в Москве, занял первое место с результатом 17 м 20 см и выполнил квалификационный норматив для участия в чемпионате мира в Лондоне. Однако для выступления на главном старте года россиянину нужно также получить от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) нейтральный статус, который позволил бы ему участвовать в международных стартах. Адамс в свое время уже отправил в IAAF индивидуальную заявку, но ответа на нее пока не получил.

Международная ассоциация легкоатлетических федерации приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Допуск уже получили более десяти отечественных легкоатлетов, среди которых и лидеры сборной России: Мария Ласицкене (Кучина), Сергей Шубенков, Дарья Клишина и Анжелика Сидорова.

В активе Адамса есть также бронза зимнего ЧМ-2012 в Стамбуле и серебро летнего чемпионата Европы 2014 года в швейцарском Цюрихе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
4
Федеральный центр "Крымский": вторая жизнь олимпийской базы
9
"Манчестер Юнайтед" выиграл футбольную Лигу Европы
Хоккеист сборной России Владислав Гавриков
7
С утра пораньше: сборная России по хоккею прилетела в Москву с бронзой ЧМ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Белый дом: Трамп подвинул премьера Черногории, следуя схеме расстановки для фото
2
"Ъ": СПЧ предложил провести административную амнистию к 100-летию революции 1917 года
3
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
4
Космические технологии позволили "увидеть" уникальный прижизненный портрет Ивана Грозного
5
Следы внеземной жизни могут быть найдены на внешней поверхности МКС
6
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
7
Два детеныша краснокнижных толстых лори родились в Московском зоопарке
Темы дня
Загрузка...
Реклама