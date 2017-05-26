Тренер: Федор Емельяненко прибавляет в кондициях перед боем с Митрионом

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МОСКВА, 26 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко ежедневно набирает форму в преддверии боя с американцем Мэттом Митрионом. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Питер Тайссе.
"Вторая неделя сбора проходит отлично, в понедельник и вторник у нас были трехразовые тренировки. В среду мы тренировались два раза в день. Федор прибавляет и находится в полном порядке", - сказал Тайссе.
Бой Емельяненко - Митрион пройдет 24 июня в Нью-Йорке.
Россиянин должен был провести поединок против Митриона 18 февраля на турнире Bellator 172, однако за несколько часов до начала боя 38-летний американец отказался от участия в нем из-за обнаруженных камней в почках, поединок был официально перенесен.
Емельяненко объявил о возобновлении карьеры летом 2015 года. За это время он одержал досрочную победу над индийцем Джайдипом Сингхом, а также победил бразильца Фабио Мальдонадо. Всего в активе Емельяненко 36 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах.