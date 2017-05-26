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Тренер: Федор Емельяненко прибавляет в кондициях перед боем с Митрионом

Спорт
26 мая, 10:05 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

По словам Питера Тайссе, российский боец смешанного стиля находится в "полном порядке"

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Федор Емельяненко

Федор Емельяненко

© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 26 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко ежедневно набирает форму в преддверии боя с американцем Мэттом Митрионом. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Питер Тайссе.

"Вторая неделя сбора проходит отлично, в понедельник и вторник у нас были трехразовые тренировки. В среду мы тренировались два раза в день. Федор прибавляет и находится в полном порядке", - сказал Тайссе.

Бой Емельяненко - Митрион пройдет 24 июня в Нью-Йорке.

Россиянин должен был провести поединок против Митриона 18 февраля на турнире Bellator 172, однако за несколько часов до начала боя 38-летний американец отказался от участия в нем из-за обнаруженных камней в почках, поединок был официально перенесен.

Емельяненко объявил о возобновлении карьеры летом 2015 года. За это время он одержал досрочную победу над индийцем Джайдипом Сингхом, а также победил бразильца Фабио Мальдонадо. Всего в активе Емельяненко 36 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах.

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