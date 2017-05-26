Стал известен состав сборной Новой Зеландии на Кубок конфедераций по футболу

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной Новой Зеландии по футболу определился с составом команды, который выступит на Кубке конфедераций 2017 года в России. Об этом сообщает пресс-служба Футбольной федерации Новой Зеландии.

Полностью состав выглядит следующим образом:

вратари - Стефан Маринович ("Унтерхакинг", Германия), Глен Мосс ("Ньюкасл Джетс", Австралия), Тамати Уильямс ("Валвейк", Нидерланды);

защитники - Сэм Бразертон ("Сандерленд", Англия), Деклан Уинн ("Ванкувер", Канада), Темистоклис Тзимопулос ("Яннина", Греция), Майкл Боксалл ("Суперспорт Юнайтед", ЮАР), Дейн Ингем ("Брисбейн Рор", Австралия), Эндрю Дюрант, Томас Дойл (оба - "Веллингтон Финикс"), Кип Колви ("Сан- Хосе Эртквейс", США), Томми Смит ("Ипсвич", Англия), Сторм Ру ("Сентрал Кост Маринерс", Австралия);

полузащитники - Билл Туилома ("Марсель", Франция), Майкл Макглинчи, Алекс Руфер (оба - "Веллингтон Финикс"), Марко Рохас ("Мельбурн Виктори", Австралия), Райан Томас ("Зволле", Нидерланды), Клейтон Льюис ("Окленд Сити");

нападающие - Коста Барбароусес ("Веллингтон Финикс"), Крис Вуд ("Лидс", Англия), Шейн Смелц ("Борнео", Индонезия), Монти Паттерсон ("Ипсвич", Англия).

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная Новой Зеландии сыграет в группе A вместе с командами России, Португалии и Мексики.