Стал известен состав сборной Новой Зеландии на Кубок конфедераций по футболу

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной Новой Зеландии по футболу определился с составом команды, который выступит на Кубке конфедераций 2017 года в России. Об этом сообщает пресс-служба Футбольной федерации Новой Зеландии.
Полностью состав выглядит следующим образом:
вратари - Стефан Маринович ("Унтерхакинг", Германия), Глен Мосс ("Ньюкасл Джетс", Австралия), Тамати Уильямс ("Валвейк", Нидерланды);
защитники - Сэм Бразертон ("Сандерленд", Англия), Деклан Уинн ("Ванкувер", Канада), Темистоклис Тзимопулос ("Яннина", Греция), Майкл Боксалл ("Суперспорт Юнайтед", ЮАР), Дейн Ингем ("Брисбейн Рор", Австралия), Эндрю Дюрант, Томас Дойл (оба - "Веллингтон Финикс"), Кип Колви ("Сан- Хосе Эртквейс", США), Томми Смит ("Ипсвич", Англия), Сторм Ру ("Сентрал Кост Маринерс", Австралия);
полузащитники - Билл Туилома ("Марсель", Франция), Майкл Макглинчи, Алекс Руфер (оба - "Веллингтон Финикс"), Марко Рохас ("Мельбурн Виктори", Австралия), Райан Томас ("Зволле", Нидерланды), Клейтон Льюис ("Окленд Сити");
нападающие - Коста Барбароусес ("Веллингтон Финикс"), Крис Вуд ("Лидс", Англия), Шейн Смелц ("Борнео", Индонезия), Монти Паттерсон ("Ипсвич", Англия).
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная Новой Зеландии сыграет в группе A вместе с командами России, Португалии и Мексики.