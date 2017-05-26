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Операторы связи вложили 4 млрд руб. в единые антенные системы на стадионах ЧМ-2018

Спорт
26 мая, 11:35 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 26, мая. /ТАСС

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров уверен, что связь на 11 стадионах мирового первенства будет хорошей

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Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров во время конференции ЦИПР-2017 в Казани

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров во время конференции ЦИПР-2017 в Казани

© Егор Алеев/ТАСС

КАЗАНЬ, 26 мая. /ТАСС/. Операторы сотовой связи инвестировали 4 млрд рублей в строительство единых антенных систем на 11 стадионах, которые примут матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил журналистам министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров в ходе визита на стадион "Казань-Арена" в рамках форума ЦИПР-2017.

"Мы сделали принципиально другую модель (обеспечения связью по сравнению с Олимпиадой в Сочи - прим. ред.). В каждом стадионе проложена специальная современная единая антенная система внутри. И в эту единую антенную систему подключаются все: прежде всего операторы большой четверки, в некоторых городах есть еще пятый местный региональный оператор. Они все в нее подключаются и все работают вместе, поэтому связь здесь будет у всех хорошая", - сказал он.

Министр пояснил, что операторы делают это на свои деньги. "4 млрд рублей - это на 11 стадионах сделать единую антенную систему и всем в нее включиться", - уточнил он.

Обеспечение связью

Ростех назначен единственным исполнителем проекта по созданию инфраструктуры связи и IT для Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года. Реализацией проекта, который предусматривает создание системы связи и информсистем, а также поддержание их работы, занимается "дочка" Ростеха - Национальный центр информатизации. Общая сумма проекта - 11 млрд рублей.

Предполагается, что во всех 11 городах - организаторах турнира и в других городах с тренировочными аренами будет развернута единая информационно-телекоммуникационная инфраструктура. Так, должны быть запущены сети передачи данных, телефония, спутниковая связь, профессиональная радиосвязь стандарта TETRA и сервисы для телевещателей.

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В феврале стало известно, что "Мегафон" выиграл конкурс на оказание услуг связи на объектах Кубка конфедераций и чемпионата мира по договору с Национальным центром информатизации (НЦИ, входит в госкорпорацию "Ростех"). Как пояснил Никифоров, "Мегафон" выиграл тендер Ростеха на обеспечение связи между городами. Сумма контракта составит более 4,251 млрд рублей. Согласно договору, "Мегафон" обеспечит связь на площади всех стадионов и на тренировочных базах, в 400 гостиницах, офисах оргкомитета и ЦОДах. Договор также предусматривает обеспечение оборудования для автоматизированной системы расчетов (биллинга), взаимодействия и контроля доступа на стадионах и проверки аккредитуемых лиц. Кроме того, документ предполагает создание специальной службы техподдержки для оперативного приема обращений.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.

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