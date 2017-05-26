Форвард "Кливленда" Джеймс назвал Джордана богом после того, как побил его рекорд

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Кливленд" Леброн Джеймс назвал легендарного Майкла Джордана богом после того, как превзошел его достижение по количеству набранных очков в матчах плей-офф. Слова Джеймса приводит американский телеканал ESPN.
В ночь на пятницу "Кливленд" обыграл "Бостон" в пятом матче полуфинальной серии плей-офф НБА и вышел в финал третий раз подряд. Джеймс набрал 35 очков и стал самым результативным баскетболистом в истории лиги в матчах плей-офф, опередив Джордана. На счету Джордана 179 игр в плей-офф, в которых он набрал 5987 очков. Джеймс провел 212 встреч в матчах на вылет и набрал 5995 очков.
"Я выбрал номер 23 из-за Джордана, я влюбился в баскетбол благодаря Джордану. Я рос и видел в нем практически бога, потому что никогда не верил, что смогу играть как он. Я начал концентрироваться на себе, на других игроках и на других людях в моем окружении, потому что никогда не думал, что возможно достичь того, чего добился он. Думаю, это помогло сформировать мою игру", - заявил форвард Джеймс.
По мнению баскетболиста, для него самое главное заключается в том, что он смог побить рекорд Джордана в своем стиле. "Мне не нужно забрасывать мяч в корзину, чтобы влиять на игру, - подчеркнул 32-летний Джеймс. - Это волновало меня с самого начала и будет волновать до конца моей карьеры, потому что набор очков не является моей первоочередной целью".
Джеймс проводит свой 14-й сезон в лиге. Он трижды становился чемпионом НБА и четыре раза признавался самым ценным игроком сезона в лиге. В составе сборной США он два раза выиграл Олимпийские игры (2008, 2012).
Майкл Джордан считается самым великим баскетболистом в истории вида спорта. Он является двукратным олимпийским чемпионом в составе сборной США (1984, 1992) и шестикратным чемпионом НБА в составе "Чикаго" (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998). Также Джордан пять раз признавался самым ценным игроком сезона.