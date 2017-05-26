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Малкин: легкой прогулки у "Питтсбурга" в финале Кубка Стэнли не будет

Спорт
26 мая, 11:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

В ночь на пятницу "Питтсбург" обыграл "Оттаву" со счетом 3:2 2ОТ в седьмом матче полуфинала Кубка Стэнли и вышел в финал, где встретится с "Нэшвиллом"

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Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин

© AP Photo/Jay LaPrete

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. "Нэшвилл" достаточно серьезный соперник для "Питтсбурга" по финалу плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), поэтому легкой прогулки у клуба не будет. Такое мнение высказал российский форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин, слова которого приводит русскоязычная версия сайта НХЛ.

В ночь на пятницу "Питтсбург" обыграл "Оттаву" со счетом 3:2 2ОТ в седьмом матче полуфинала Кубка Стэнли и вышел в финал, где встретится с "Нэшвиллом".

"Мы сделали огромный шаг, вышли в финал, но самое интересное впереди. "Оттава" - очень серьезный соперник, испытываю к ним огромное уважение, они бились каждую игру, это был хороший тест для нас перед финалом, но "Нэшвилл" тоже не подарок. Они обыграли "Чикаго" 4-0, обыграли "Анахайм", легкой прогулки для нас не будет", - отметил Малкин.

Две шайбы в матче, в том числе и победную во втором овертайме, забросил канадский форвард "Питтсбурга" Крис Кунитц. "Я ему перед игрой сказал, что он забьет, я чувствовал это, - прокомментировал игру своего одноклубника Малкин. - Кунитц такой хоккеист, который с кем бы ни играл, знает, что делать, знает, как найти место для броска. В прошлых играх он не бросал, я ему говорил: "Надо бросать, у тебя хороший бросок, бросай почаще".

Малкин остался единственным российским хоккеистом в составе двух финалистов. "Надеюсь, мы выиграем Кубок Стэнли и порадуем российских болельщиков. Конечно, заранее загадывать не хочется, надо выходить и играть. Покажем хороший хоккей, удача будет на нашей стороне, тогда обязательно выиграем, и привезу Кубок в Россию", - сказал нападающий "Питтсбурга".

Малкин лидирует в списке бомбардиров в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Россиянин набрал 24 очка в 19 матчах, забросив 7 шайб и отдав 17 результативных передач.

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