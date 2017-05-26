Около 100 тысяч паспортов болельщиков выдано к Кубку конфедераций

КАЗАНЬ, 26 мая. /ТАСС/. Примерно 100 тысяч паспортов болельщиков выдано к Кубку конфедераций по футболу 2017 года, еще 200 тысяч заявок находятся на рассмотрении. Об этом рассказал журналистам министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров в ходе визита на стадион "Казань-Арена" в рамках форума ЦИПР-2017.

"Выдано около 100 тысяч паспортов болельщика, подано еще около 200 тысяч заявок", - сказал он, отметив, что для чемпионата мира по футболу 2018 будут выдаваться отдельные паспорта.

По словам министра, уже были случаи отказов в выдаче паспортов. "Есть уже примеры отказов. Я не готов сказать (сколько), этот вопрос лучше задать правоохранительным органам, но факт что такие отказы уже есть", - сказал Никифоров.

Паспорт болельщика содержит в себе чип с информацией о человеке. "Логично проверить и знать все с точки зрения правоохранительной истории про каждого посетителя крупного спортивного или какого-то иного мероприятия. Сегодня с помощью современных цифровых технологий это совершенно реально", - отметил министр. "Это позволяет гораздо быстрее проводить физический контроль , потому что в принципе мы про этого человека уже все знаем, модель рисков по нему построена", - добавил он.

О паспорте болельщика

Создание паспорта болельщика (Fan ID) направлено на повышение уровня безопасности проведения турнира для всех участников и зрителей. Fan ID необходим всем болельщикам, собирающимся посетить матчи Кубка конфедераций, в том числе и детям. Для иностранных болельщиков Fan ID станет заменой визы при посещении России, документ необходим также для бронирования билетов, для проезда в специальных поездах и дает возможность бесплатного использования общественного транспорта в городах, где будут проходить матчи турнира. Аналогичная система паспортов болельщиков будет применяться и во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

Болельщики, которые приобрели билеты на матчи Кубка конфедераций, могли подать заявку на получение паспорта на специальном портале, начиная с ноября. Получить Fan ID можно как лично в центрах выдачи, так и по почте.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи.