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Алан Дзагоев поможет Северной Осетии в создании футбольной школы

Спорт
26 мая, 12:29 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 26, мая. /ТАСС

Полузащитник ЦСКА и сборной России посетил открытие детского футбольного турнира в Беслане, организатором которого сам и выступил

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ВЛАДИКАВКАЗ, 26 мая. /ТАСС/. Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев окажет помощь Северной Осетии в создании футбольной школы-интерната для одаренных детей. Об этом стало известно на встрече футболиста с главой республики Вячеславом Битаровым.

"К сожалению, из-за скромных возможностей нашего бюджета мы сегодня не можем создать полноценный профессиональный взрослый клуб. Поэтому решили сделать ставку на детский футбол, открыть современный спортивный интернат для детей со всей республики. Свою поддержку в этом вопросе нам оказывает и Валерий Газзаев", - отметил Битаров, которого цитирует пресс-служба главы и правительства республики.

Поводом для приезда Дзагоева в Осетию стало открытие детского футбольного турнира в Беслане, организатором которого выступил полузащитник ЦСКА. Турнир собрал детские футбольные команды не только со всей республики, но и из регионов Северного Кавказа, став ярким событием спортивной жизни Северной Осетии.

Битаров поблагодарил Дзагоева за организацию детского турнира, который, по его мнению, послужит делу популяризации и развития осетинского футбола. Также он выразил благодарность Елизбару Дзагоеву за воспитание достойного сына, который прославляет не только свою фамилию, но и всю Осетию.

Развитие массового спорта является одним из приоритетов в работе главы и правительства республики. Так, в 2017 году на создание в школах сельской местности условий для занятий физкультурой и спортом из федерального бюджета Северная Осетия получит более 23 с половиной миллионов рублей. До конца этого года должны завершиться работы по строительству многофункционального спортивного комплекса в Эльхотово.

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